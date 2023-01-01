WebCatalog
Instagram Direct Messenger

Instagram Direct Messenger

instagram.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Instagram Direct Messenger çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Efektler ve altyazılarla birlikte Instagram veya Facebook üzerinden arkadaşlarınıza mesaj, fotoğraf ve video gönderin. Ayrıca gönderi gönderebilir veya görüntülü sohbete bağlanabilirsiniz.

Web Sitesi: about.instagram.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Instagram Direct Messenger ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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