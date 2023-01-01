WhatsApp Messenger veya basitçe WhatsApp, Facebook, Inc.'e ait bir Amerikan ücretsiz, platformlar arası mesajlaşma ve IP Üzerinden Ses (VoIP) hizmetidir. Kullanıcıların kısa mesaj ve sesli mesaj göndermesine, sesli ve görüntülü arama yapmasına ve resim paylaşmasına olanak tanır. , belgeler, kullanıcı konumları ve diğer ortamlar. WhatsApp'ın istemci uygulaması mobil cihazlarda çalışır ancak kullanıcının mobil cihazı, masaüstü uygulamasını kullanırken internete bağlı kaldığı sürece masaüstü bilgisayarlardan da erişilebilir. Hizmet, kullanıcıların hizmete kaydolmak için standart bir cep telefonu numarası sağlamalarını gerektirir. Ocak 2018'de WhatsApp, şirketlerin standart WhatsApp istemcisini kullanan müşterilerle iletişim kurmasına olanak tanıyan, küçük işletme sahiplerini hedefleyen, WhatsApp Business adı verilen bağımsız bir iş uygulamasını yayınladı. İstemci uygulaması, Mountain View, California'da yerleşik WhatsApp Inc. tarafından oluşturuldu. Şubat 2014'te yaklaşık 19,3 milyar ABD Doları karşılığında Facebook tarafından satın alındı. 2015 itibarıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması haline geldi ve Şubat 2020 itibarıyla dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Latin Amerika, Hindistan alt kıtası ve dünyanın büyük bir kısmı dahil olmak üzere birçok ülke ve konumda temel elektronik iletişim aracı haline geldi. Avrupa ve Afrika.

Web Sitesi: whatsapp.com

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