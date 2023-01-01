Google Messages

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Mesajlar, Google'ın Android mobil işletim sistemi için geliştirdiği bir SMS ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Bir web arayüzü de mevcuttur. 12 Kasım 2014'te kullanıma sunulan bu özellik, 2018'den beri Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) mesajlarını desteklemektedir. Uygulama, uçtan uca şifrelemeyi desteklemiyor ancak özelliğin geliştirilmesi, 23 Mayıs 2020'de uygulamanın sızdırılan dahili sürümünde görüldü. .Nisan 2020 itibarıyla uygulama bir milyardan fazla yükleme sayısına ulaştı; bu büyük ihtimalle Google'ın Zengin İletişim Hizmetlerini operatör desteği olmadan birçok farklı ülkede yaygınlaştırmasından kaynaklanıyordu.

Web Sitesi: messages.google.com

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