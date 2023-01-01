Telegram, yalnızca gizli sohbet için uçtan uca şifrelemeye sahip, bulut tabanlı bir anlık mesajlaşma, görüntülü telefon ve IP üzerinden ses hizmetidir. Telegram istemci uygulamaları Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS ve GNU/Linux için mevcuttur ve 2013 yılında Rusya'da ortaya çıkmıştır. Kullanıcılar mesaj gönderebilir ve her türden fotoğraf, video, çıkartma, ses ve dosya alışverişinde bulunabilir. Telegram'ın istemci tarafı kodu ücretsiz bir yazılımdır, sunucu tarafı kodu ise kapalı kaynaktır ve özeldir. Hizmet ayrıca bağımsız geliştiricilere API'ler sağlar. Nisan 2020 itibarıyla Telegram'ın aylık 400 milyon aktif kullanıcısı vardı. O dönemde yapılan bir duyuruda, 2020'nin sonlarında güvenli grup video görüşmelerinin uygulamaya konulması vaadi yer alıyordu. Varsayılan mesajlar ve medya, aktarım sırasında istemci-sunucu şifrelemesini kullanıyor. Bu veriler de beklemedeyken şifrelenir ancak şifreleme anahtarlarını elinde bulunduran Telegram geliştiricileri tarafından erişilebilir. Buna ek olarak Telegram, akıllı telefon istemcilerindeki iki çevrimiçi kullanıcı arasında uçtan uca şifrelenmiş aramalar ve isteğe bağlı uçtan uca şifrelenmiş "gizli" sohbetler sağlar. Ancak masaüstü istemcileri (macOS istemcisi hariç) uçtan uca şifreleme özelliğine sahip değildir ve gruplar, üst gruplar veya kanallar için uçtan uca şifreleme kullanılamaz. Telegram, Signal, Matrix ve WhatsApp gibi diğer birçok sohbet hizmetine rağmen, istemci tarafı şifrelemeyi kullanmayan çevrimiçi yedeklemelerin "şu anda mümkün olan en güvenli çözüm" olduğunu iddia ederek her yerde bulunan uçtan uca şifrelemenin eksikliğini savundu. tüm platformlarda uçtan uca şifreleme sunuyor.

Web Sitesi: telegram.org

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