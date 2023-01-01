WebCatalog
Tresorit

Tresorit

web.tresorit.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tresorit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ultra güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı. Kişisel fotoğraflarınızı ve çalışma dosyalarınızı uçtan uca şifreleme ve İsviçre gizliliğiyle koruyun. Bireysel planlar 500 GB şifreli çevrimiçi depolama alanından başlar.

Web Sitesi: tresorit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tresorit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Cryptee

Cryptee

crypt.ee

Slik Safe

Slik Safe

app.sliksafe.com

FileSend

FileSend

filesend.standardnotes.org

Disroot Upload

Disroot Upload

upload.disroot.org

EteSync

EteSync

pim.etesync.com

Wire

Wire

app.wire.com

MobiDrive

MobiDrive

mobidrive.com

Filen

Filen

filen.io

Digiboxx

Digiboxx

app.digiboxx.com

Telegram

Telegram

web.telegram.org

GoFile

GoFile

gofile.io

RMail

RMail

app.rmail.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası