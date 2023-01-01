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Disroot Upload

Disroot Upload

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Web Sitesi: disroot.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Upload çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Şifreli, geçici dosya barındırma ve paylaşma yazılımı. Disroot'un Upload hizmeti, Lufi tarafından desteklenen bir dosya barındırma yazılımıdır. Dosyaları geçici olarak saklar, böylece bunları bir bağlantı kullanarak başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Gizliliği korumak için tüm dosyalar tarayıcının kendisinde şifrelenir - Bu, dosyalarınızın bilgisayarınızı asla şifrelenmemiş olarak bırakmadığı anlamına gelir. Yöneticiler dosyanızın içeriğini göremez, ağ yöneticiniz veya İSS'niz de göremez. Yöneticiler yalnızca dosyanın adını, boyutunu ve mime türünü (dosyanın türü: video, metin vb.) görebilir.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Upload ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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