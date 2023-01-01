Disroot Upload

Şifreli, geçici dosya barındırma ve paylaşma yazılımı. Disroot'un Upload hizmeti, Lufi tarafından desteklenen bir dosya barındırma yazılımıdır. Dosyaları geçici olarak saklar, böylece bunları bir bağlantı kullanarak başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Gizliliği korumak için tüm dosyalar tarayıcının kendisinde şifrelenir - Bu, dosyalarınızın bilgisayarınızı asla şifrelenmemiş olarak bırakmadığı anlamına gelir. Yöneticiler dosyanızın içeriğini göremez, ağ yöneticiniz veya İSS'niz de göremez. Yöneticiler yalnızca dosyanın adını, boyutunu ve mime türünü (dosyanın türü: video, metin vb.) görebilir.

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