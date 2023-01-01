WebCatalog
Ufile

Ufile

ufile.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ufile çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dosya Yükleme, sınırsız bant genişliğine sahip, dosyaları güvenli ve anonim olarak yükleyen ücretsiz bir dosya paylaşım hizmetidir. Büyük dosyaları göndermenin en basit yolu; kaydolmaya gerek yok.

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