Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Mail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Masaüstü IMAP istemciniz için veya bir Web arayüzü aracılığıyla ücretsiz ve güvenli e-posta hesapları.
Disroot, masaüstü istemciniz için veya bir web arayüzü aracılığıyla güvenli e-posta hesapları sağlar. Sizinle posta sunucusu arasındaki iletişim, mümkün olduğunca fazla gizlilik sağlayacak şekilde SSL ile şifrelenir. Ayrıca, alıcının e-posta sunucusunun desteklemesi durumunda, sunucumuzdan gönderilen tüm e-postalar da şifrelenir (TLS). Bu, e-postaların artık geleneksel "kartpostal" olarak gönderilmediği, aslında bir "zarf" içine konulduğu anlamına geliyor.
Bununla birlikte, e-posta iletişimini kullanırken her zaman dikkatli olmanızı ve yazışmalarınızın olabildiğince gizli olmasını sağlamak için GPG uçtan uca şifrelemeyi kullanmanızı öneririz.
Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Mail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.