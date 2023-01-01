Disroot Mail

Masaüstü IMAP istemciniz için veya bir Web arayüzü aracılığıyla ücretsiz ve güvenli e-posta hesapları. Disroot, masaüstü istemciniz için veya bir web arayüzü aracılığıyla güvenli e-posta hesapları sağlar. Sizinle posta sunucusu arasındaki iletişim, mümkün olduğunca fazla gizlilik sağlayacak şekilde SSL ile şifrelenir. Ayrıca, alıcının e-posta sunucusunun desteklemesi durumunda, sunucumuzdan gönderilen tüm e-postalar da şifrelenir (TLS). Bu, e-postaların artık geleneksel "kartpostal" olarak gönderilmediği, aslında bir "zarf" içine konulduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, e-posta iletişimini kullanırken her zaman dikkatli olmanızı ve yazışmalarınızın olabildiğince gizli olmasını sağlamak için GPG uçtan uca şifrelemeyi kullanmanızı öneririz.

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