Liscio

Liscio

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Web Sitesi: liscio.me

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Liscio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Liscio, müşteri iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran güvenli, bulut tabanlı bir web ve mobil yazılım çözümüdür. Güvenli mesajlaşma, güvenli dosya paylaşımı ve depolama, FirmView, Firmadan Bire hizmet, Mobil Uygulama, FrontDesk katılımı, e-imzalar ve daha fazlasını içeren özelliklerle Liscio, savunmasız e-posta ve evrak işlerini şifreli, yalnızca davetle girilebilen bir müşteri deneyimi platformuyla değiştiriyor Bu, müşterilerinizin hak ettiği proaktif, modern firma olmanızı sağlar.
Kategoriler:
Business
İstemci Portalı Yazılımı

Web Sitesi: liscio.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Liscio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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