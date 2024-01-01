Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Liscio, müşteri iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran güvenli, bulut tabanlı bir web ve mobil yazılım çözümüdür. Güvenli mesajlaşma, güvenli dosya paylaşımı ve depolama, FirmView, Firmadan Bire hizmet, Mobil Uygulama, FrontDesk katılımı, e-imzalar ve daha fazlasını içeren özelliklerle Liscio, savunmasız e-posta ve evrak işlerini şifreli, yalnızca davetle girilebilen bir müşteri deneyimi platformuyla değiştiriyor Bu, müşterilerinizin hak ettiği proaktif, modern firma olmanızı sağlar.

Web Sitesi: liscio.me

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