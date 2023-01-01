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Outlook Business

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Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu, web üzerinde Skype ve uyarıların yanı sıra tüm web uygulamalarını kapsayan birleşik temaları da içerir. Web üzerinde Outlook, Office 365 ve Exchange Online abonelerinin kullanımına açıktır ve kullanıcıların, Microsoft Outlook veya diğer e-posta istemcilerinin yüklenmesini gerektirmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla e-posta hesaplarına bağlanmalarını sağlamak için şirket içi Exchange Sunucusuna dahildir. .

Web Sitesi: microsoft.com

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