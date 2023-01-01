Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ile modern işbirliği araçlarının bir karışımıdır. Zoho Mail, diğer tüm Zoho uygulamalarının yanı sıra popüler harici uygulamalarla da iyi bir şekilde entegre edilmiştir.

Web Sitesi: zoho.com

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