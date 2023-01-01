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Zoho Mail

Zoho Mail

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Web Sitesi: zoho.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zoho Mail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ile modern işbirliği araçlarının bir karışımıdır. Zoho Mail, diğer tüm Zoho uygulamalarının yanı sıra popüler harici uygulamalarla da iyi bir şekilde entegre edilmiştir.

Web Sitesi: zoho.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zoho Mail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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