Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yandex.Mail'i edinin: virüslere ve istenmeyen postalara karşı güvenli koruma, posta sıralama, gerçek kişilerden gelen e-postaların vurgulanması, Yandex.Disk'te ücretsiz 10 GB bulut depolama alanı, güzel temalar.

Web Sitesi: mail.yandex.com

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