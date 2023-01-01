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Yandex Mail

Yandex Mail

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Web Sitesi: mail.yandex.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yandex Mail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yandex.Mail'i edinin: virüslere ve istenmeyen postalara karşı güvenli koruma, posta sıralama, gerçek kişilerden gelen e-postaların vurgulanması, Yandex.Disk'te ücretsiz 10 GB bulut depolama alanı, güzel temalar.

Web Sitesi: mail.yandex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yandex Mail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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