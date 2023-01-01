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Proton Mail

Proton Mail

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Web Sitesi: proton.me

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Proton Mail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ProtonMail, CERN ve MIT bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın en büyük güvenli e-posta hizmetidir. Açık kaynak kodluyuz ve İsviçre gizlilik yasası tarafından korunuyoruz.

Web Sitesi: proton.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Proton Mail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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