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Fastmail

Fastmail

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Web Sitesi: fastmail.com

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Fastmail, bireylere ve kuruluşlara ücretli e-posta hesapları sunan bir e-posta hizmetidir. Melbourne, Victoria, Avustralya'da yerleşik bir şirket olan Fastmail Pty Ltd tarafından dünya çapındaki müşterilere 36 dilde sunulmaktadır. Şirket, 2010 yılında Opera Software tarafından satın alınmıştır. 26 Eylül 2013'te Fastmail, Opera'dan ayrıldığını ve bir şirket haline geldiğini duyurdu. özel olarak düzenlenen bağımsız bir şirket. Ana sunucuları New York City ve Amsterdam'da bulunmaktadır; İzlanda'daki önceki yedekleme konumu, Amsterdam'daki sunucu konumuyla değiştiriliyor.

Web Sitesi: fastmail.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fastmail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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