Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fastmail, bireylere ve kuruluşlara ücretli e-posta hesapları sunan bir e-posta hizmetidir. Melbourne, Victoria, Avustralya'da yerleşik bir şirket olan Fastmail Pty Ltd tarafından dünya çapındaki müşterilere 36 dilde sunulmaktadır. Şirket, 2010 yılında Opera Software tarafından satın alınmıştır. 26 Eylül 2013'te Fastmail, Opera'dan ayrıldığını ve bir şirket haline geldiğini duyurdu. özel olarak düzenlenen bağımsız bir şirket. Ana sunucuları New York City ve Amsterdam'da bulunmaktadır; İzlanda'daki önceki yedekleme konumu, Amsterdam'daki sunucu konumuyla değiştiriliyor.

Web Sitesi: fastmail.com

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