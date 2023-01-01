Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lucidchart, kullanıcıların grafik ve diyagramların çizilmesi, gözden geçirilmesi ve paylaşılması konusunda işbirliği yapmasına olanak tanıyan web tabanlı özel bir platformdur. Lucidchart, HTML5'i destekleyen tarayıcılarda çalışır. Bu, Adobe Flash gibi üçüncü taraf yazılımların güncellemelerini gerektirmediği anlamına gelir. 2010 yılında Lucidchart, Google Apps Marketplace'e entegre olduklarını duyurdu. 2011 yılında Lucidchart, 2011'de "melek finansmanı" olarak 1 milyon dolar topladı. 17 Ekim 2018'de Lucidchart, Meritech Capital ve ICONIQ Capital'den 72 milyon dolar daha topladığını duyurdu. .

Web Sitesi: lucidchart.com

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