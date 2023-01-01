Bitbucket, Mercurial (lansmandan 1 Temmuz 2020'ye kadar) veya Git (Ekim 2011'den beri) revizyon kontrol sistemlerini kullanan kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Atlassian'a ait web tabanlı bir sürüm kontrol deposu barındırma hizmetidir. Bitbucket hem ticari planlar hem de ücretsiz hesaplar sunuyor. Eylül 2010 itibarıyla sınırsız sayıda özel depoya (ücretsiz hesap durumunda en fazla beş kullanıcıya sahip olabilir) sahip ücretsiz hesaplar sunmaktadır. Bitbucket, Jira, HipChat, Confluence ve Bamboo gibi diğer Atlassian yazılımlarıyla entegre olur. Öncelikle Git'i kullanan GitHub'a benzer. Bitbucket, özellikle 2010 yılında Atlassian tarafından satın alındığından beri, geleneksel olarak hizmetlerini profesyonel geliştiricilere özel tescilli yazılım koduyla pazarlamaktadır. Şubat 2017'de Bitbucket, platformunda 6 milyon geliştiriciye ve 1 milyon ekibe ulaştığını duyurdu. Bitbucket'in üç dağıtım modeli vardır: Bulut, Bitbucket Sunucusu ve Veri Merkezi.

Web Sitesi: bitbucket.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitbucket ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.