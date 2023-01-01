WebCatalog

Bitbucket

Bitbucket

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: bitbucket.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bitbucket çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bitbucket, Mercurial (lansmandan 1 Temmuz 2020'ye kadar) veya Git (Ekim 2011'den beri) revizyon kontrol sistemlerini kullanan kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Atlassian'a ait web tabanlı bir sürüm kontrol deposu barındırma hizmetidir. Bitbucket hem ticari planlar hem de ücretsiz hesaplar sunuyor. Eylül 2010 itibarıyla sınırsız sayıda özel depoya (ücretsiz hesap durumunda en fazla beş kullanıcıya sahip olabilir) sahip ücretsiz hesaplar sunmaktadır. Bitbucket, Jira, HipChat, Confluence ve Bamboo gibi diğer Atlassian yazılımlarıyla entegre olur. Öncelikle Git'i kullanan GitHub'a benzer. Bitbucket, özellikle 2010 yılında Atlassian tarafından satın alındığından beri, geleneksel olarak hizmetlerini profesyonel geliştiricilere özel tescilli yazılım koduyla pazarlamaktadır. Şubat 2017'de Bitbucket, platformunda 6 milyon geliştiriciye ve 1 milyon ekibe ulaştığını duyurdu. Bitbucket'in üç dağıtım modeli vardır: Bulut, Bitbucket Sunucusu ve Veri Merkezi.

Web Sitesi: bitbucket.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitbucket ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

GitHub

GitHub

github.com

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitee

Gitee

gitee.com

Assembla

Assembla

assembla.com

AllSpice

AllSpice

allspice.io

Disroot Git

Disroot Git

disroot.org

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

Lucidchart

Lucidchart

lucidchart.com

Jell

Jell

jell.com

Mint

Mint

intuit.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası