WebCatalog
Visma Online

Visma Online

vismaonline.com

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Visma, merkezi Oslo, Norveç'te bulunan özel bir şirkettir. Şirketin çoğunluğu özel sermaye şirketi Hg'ye aittir. Visma yönetimi şirketin %6,6 hissesine sahiptir. Şirket, iş yazılımı ve BT ile ilgili geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Web Sitesi: visma.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Visma Online ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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