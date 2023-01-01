Visma Online

Visma, merkezi Oslo, Norveç'te bulunan özel bir şirkettir. Şirketin çoğunluğu özel sermaye şirketi Hg'ye aittir. Visma yönetimi şirketin %6,6 hissesine sahiptir. Şirket, iş yazılımı ve BT ile ilgili geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Web Sitesi: visma.com

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