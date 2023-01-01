Bass Pro Shops olarak faaliyet gösteren BPS Direct, L.L.C; avcılık, balıkçılık, kampçılık ve diğer ilgili açık hava eğlence ürünleri konusunda uzmanlaşmış, özel bir Amerikan perakendecisidir. Merkezi Springfield, Missouri'de bulunan Bass Pro Shops'un yaklaşık 40.000 kişilik bir iş gücü var.

Web Sitesi: basspro.com

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