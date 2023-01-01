Primark Stores Limited, merkezi Dublin, İrlanda'da bulunan İrlandalı çok uluslu bir hızlı moda perakendecisidir. Avrupa'da ve Amerika'da mağazaları var. Penneys markası İrlanda dışında kullanılmıyor çünkü başka bir yerde Amerikalı perakendeci J. C. Penney'e ait.

Web Sitesi: primark.com

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