Lidl'de her gün çok çeşitli yüksek kaliteli taze yiyecek ve ürün teklifleri bulunur; en yakın Lidl'i ziyaret edin veya en son teklifleri burada görün. Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirim perakendecisi zinciridir.

Web Sitesi: lidl.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lidl UK ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.