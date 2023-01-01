Düşük fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler. Haftalık reklamlarımıza, özel ürünlerimize, kuponlarımıza ve diğer harika özelliklerimize göz atın! Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirim perakendecisi zinciridir.

Web Sitesi: lidl.com

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