Lidl Eesti

Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirim perakendecisi zinciridir. Lidl Estonya Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirim perakendecisi zinciridir.

Web Sitesi: lidl.ee

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