Lidl Ελλάδα

Yüksek kalite, eşsiz tazelik ve her zaman uygun fiyatlar! Lidl Yunanistan Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirimli perakendeci zinciridir.

Web Sitesi: lidl-hellas.gr

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