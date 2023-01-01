Lidl Suomi

Lidl, alışverişini ucuz ve zahmetsizce yapmak isteyenler için yurt içi ve yurt dışı favorilerden oluşan yüksek kaliteli bir seçim sunuyor. Lidl Finlandiya Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirimli perakendeci zinciridir.

Web Sitesi: lidl.fi

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