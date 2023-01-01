Lidl Cyprus

Lidl Kıbrıs, çevrimiçi olarak çeşitli tüketim ürünleri sunan bir e-ticaret şirketidir. Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirim perakendecisi zinciridir.

Web Sitesi: lidl.com.cy

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