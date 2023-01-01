Lidl Portugal

Lidl'de en kaliteli ürünleri en iyi fiyata bulacaksınız. Aletler, bahçe işleri, tarifler ve çok daha fazlası hakkında haftalık promosyonlara ve haberlere göz atın. Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirim perakendecisi zinciridir.

Web Sitesi: lidl.pt

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