Lidl, en düşük fiyata en yüksek kalite ✓ Mağazada ve internet mağazasında her hafta yeni teklifler ✓ Geniş gıda ve gıda dışı ürün yelpazesi. Lidl Hollanda Lidl Vakfı & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirimli perakendeci zinciridir.

Web Sitesi: lidl.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lidl Nederland ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.