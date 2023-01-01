Cropp, LPP'ye ait olan ve sokak giyimi tarzı giyim konusunda uzmanlaşmış bir giyim markası ve perakendeci zinciridir. Genel merkezi Polonya'nın Gdańsk şehrinde bulunmaktadır. 2021 yılında şirket, 170'i Polonya'da ve 186'sı diğer ülkelerde olmak üzere Avrupa'da 17 ülkede 356 mağazaya sahipti.

Web Sitesi: cropp.com

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