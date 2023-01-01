Barnes & Noble Kitapçılar Amerikalı bir kitapçıdır. Bir Fortune 1000 şirketidir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla sayıda perakende satış noktasına sahip kitapçıdır. 7 Mart 2019 itibarıyla şirket, ABD'nin 50 eyaletinin tamamında 627 perakende mağazasıyla faaliyet göstermektedir. Ağustos 2019'da Elliott Management Corporation şirketi satın aldı. Barnes & Noble, esas olarak Barnes & Noble Kitapçılar kitapçılar zinciri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirketin genel merkezi New York City'de 122 Fifth Avenue'dedir. 1990'lardan bu yana Amerikan kitapçılık endüstrisindeki bir dizi birleşme ve iflasın ardından Barnes & Noble, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ulusal kitapçı zinciri olarak tek başına ayakta duruyor. Daha önce Barnes & Noble, zincirin tasfiye edildiğini açıklayana kadar alışveriş merkezlerindeki küçük B. Dalton Bookseller mağazaları zincirini işletiyordu. Şirket ayrıca, bu bölüm 2015 yılında Barnes & Noble Education adında ayrı bir kamu şirketi olarak bölündüğünde, birçok üniversite kampüsünde veya yakınında bulunan üniversite ders kitabı mağazalarının ülkenin en büyük yöneticilerinden biriydi. Şirket, müşterileri tarafından birçoğunda Starbucks kahvesi ve diğer tüketim malzemeleri sunan bir kafenin bulunduğu büyük perakende satış mağazalarıyla tanınıyor. Çoğu mağaza kitap, dergi, gazete, DVD, çizgi roman, hediyelik eşya, oyun, oyuncak, müzik ve Nook e-okuyucuları ve tabletleri satmaktadır.

Web Sitesi: barnesandnoble.com

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