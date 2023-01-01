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PayPal

PayPal

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Web Sitesi: paypal.com

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PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer birçok ticari kullanıcı için tek tıklamayla yapılan işlemler ve şifre hafızası gibi avantajlar karşılığında ücret talep eden bir ödeme işlemcisi olarak faaliyet göstermektedir. 1998 yılında Confinity adıyla kurulan PayPal, ilk halka arzını 2002 yılında gerçekleştirdi. Aynı yıl içinde 1,5 milyar dolar değeriyle eBay'in yüzde yüz iştiraki haline geldi. eBay, PayPal'ı 2015 yılında eBay'in hissedarlarına devretti. Şirket, gelir açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinin 2019 Fortune 500 listesinde 204. sırada yer aldı.

Web Sitesi: paypal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PayPal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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