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Chick-fil-A

Chick-fil-A

chick-fil-a.com

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Chick-fil-A, tavuklu sandviçlerde uzmanlaşmış, ülkenin en büyük Amerikan fast food restoran zinciridir. Merkezi College Park, Georgia'da bulunan Chick-fil-A, Columbia Bölgesi ve Porto Riko'nun yanı sıra 49 eyalette 2.897 restoran işletmektedir.

Web Sitesi: chick-fil-a.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chick-fil-A ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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