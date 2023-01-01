Chick-fil-A, tavuklu sandviçlerde uzmanlaşmış, ülkenin en büyük Amerikan fast food restoran zinciridir. Merkezi College Park, Georgia'da bulunan Chick-fil-A, Columbia Bölgesi ve Porto Riko'nun yanı sıra 49 eyalette 2.897 restoran işletmektedir.

Web Sitesi: chick-fil-a.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chick-fil-A ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.