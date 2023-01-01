Marshalls, TJX Companies'in sahibi olduğu Amerikan indirimli büyük mağazalar zinciridir. Marshalls'ın, 42 eyaleti ve Porto Riko'yu kapsayan Marshalls Mega Store adlı daha büyük mağazalar ve Kanada'da 61 mağaza dahil olmak üzere 1.000'den fazla Amerikan mağazası vardır. Marshalls ilk olarak Mart 2011'de Kanada'ya yayıldı.

Web Sitesi: marshalls.com

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