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Marshalls

Marshalls

marshalls.com

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Marshalls, TJX Companies'in sahibi olduğu Amerikan indirimli büyük mağazalar zinciridir. Marshalls'ın, 42 eyaleti ve Porto Riko'yu kapsayan Marshalls Mega Store adlı daha büyük mağazalar ve Kanada'da 61 mağaza dahil olmak üzere 1.000'den fazla Amerikan mağazası vardır. Marshalls ilk olarak Mart 2011'de Kanada'ya yayıldı.

Web Sitesi: marshalls.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Marshalls ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Kroger

kroger.com

Primark

Primark

primark.com

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