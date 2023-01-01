Merkezi Madrid'de bulunan El Corte Inglés S.A., Avrupa'nın en büyük büyük mağaza grubudur ve dünya çapında üçüncü sırada yer almaktadır. El Corte Inglés, İspanya'nın kalan tek büyük mağaza zinciridir. El Corte Inglés, 1998'den beri Uluslararası Büyük Mağazalar Birliği'nin üyesidir.

Web Sitesi: elcorteingles.es

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