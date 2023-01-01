TAP Air Portugal

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TAP Air Portekiz, merkezi Lizbon Havalimanı'nda bulunan ve aynı zamanda merkez olarak da hizmet veren Portekiz'in devlete ait bayrak taşıyıcı havayolu şirketidir. TAP - Transportes Aéreos Portekizliler - 2005'ten beri Star Alliance üyesidir ve dünya çapında 34 ülkede 90 noktaya haftada ortalama 2.500 uçuş gerçekleştirmektedir.

Web Sitesi: flytap.com

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