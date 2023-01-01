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Air Malta

Air Malta

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Web Sitesi: airmalta.com

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Air Malta plc, merkezi Luqa'da ve merkezi Malta Uluslararası Havaalanında bulunan Malta'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketidir. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki destinasyonlara hizmet vermektedir.

Web Sitesi: airmalta.com

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