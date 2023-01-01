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Finair

finnair.com

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Finnair, Finlandiya'nın bayrak taşıyıcısı ve en büyük havayolu şirketi olup merkezi Vantaa'da, merkezi Helsinki Havalimanı'nın arazisinde bulunmaktadır. Finnair ve bağlı ortaklıkları Finlandiya'da hem yurt içi hem de yurt dışı hava yolculuğuna hakimdir. En büyük hissedarı Finlandiya hükümetidir.

Web Sitesi: finnair.com

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swiss.com

Thai Airways

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