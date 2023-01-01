AirBaltic'ten bugün çevrimiçi olarak Baltıklar, Orta Doğu ve Avrupa'ya ucuz uçuşlar satın alın. Riga, Vilnius ve Tallinn'den 70'ten fazla noktaya uçuyoruz. Yasal olarak AS Air Baltic Corporation olarak kurulmuş olan airBaltic, Letonya'nın bayrak taşıyıcısıdır ve merkez ofisi Riga yakınlarındaki Mārupe belediyesindeki Riga Uluslararası Havaalanı arazisindedir. Ana merkezi Riga'dır ve Tallinn, Vilnius ve Tampere'de üsleri bulunmaktadır.

Web Sitesi: airbaltic.com

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