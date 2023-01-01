Deutsche Lufthansa AG (Almanca telaffuz: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), genellikle Lufthansa olarak kısaltılır, Almanya'nın bayrak taşıyıcısı ve en büyük havayolu şirketidir ve bağlı ortaklıklarıyla birleştirildiğinde, taşınan yolcu sayısı açısından Avrupa'nın ikinci büyük havayolu şirketidir. Eski bayrak taşıyıcısının adı, Almanca "hava" anlamına gelen Luft ve Hansa Birliği anlamına gelen Hansa kelimelerinden türetilmiştir. Lufthansa, 1997 yılında kurulan, dünyanın en büyük havayolu ittifakı Star Alliance'ın beş kurucu üyesinden biridir. Şirketin sloganı 'Dünyaya evet deyin'dir. Kendi hizmetlerinin yanı sıra, Avusturya Havayolları, Swiss International Air'e sahip yan yolcu havayolları da bulunmaktadır. Lines, Brüksel Havayolları ve Eurowings (İngilizce olarak Lufthansa tarafından Yolcu Havayolu Grubu olarak anılmaktadır), Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Grubunun bir parçası olarak Lufthansa Technik ve LSG Sky Chefs gibi havacılıkla ilgili birçok şirketin sahibidir. Grubun toplamda 700'den fazla uçağı var ve bu da onu dünyadaki en büyük havayolu filolarından biri haline getiriyor. Lufthansa'nın kayıtlı ofisi ve şirket merkezi Köln'dedir. Lufthansa Havacılık Merkezi olarak adlandırılan ana operasyon üssü, Lufthansa'nın Frankfurt Havalimanı'ndaki ana merkezinde, ikincil merkezi ise ikincil Uçuş Operasyon Merkezi'nin bulunduğu Münih Havalimanı'ndadır.

Web Sitesi: lufthansa.com

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