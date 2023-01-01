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Royal Air Maroc

Royal Air Maroc

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Daha yaygın olarak RAM olarak bilinen Royal Air Maroc, Fas'ın ulusal taşıyıcısı olmasının yanı sıra ülkenin en büyük havayolu şirketidir. RAM'in mülkiyeti tamamıyla Fas Hükümeti'ne aittir ve genel merkezi Kazablanka-Anfa Havaalanı arazisinde bulunmaktadır. 2020 yılında Oneworld ittifakına katıldı.

Web Sitesi: royalairmaroc.com

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