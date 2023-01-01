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Yasal olarak Wizz Air Macaristan Ltd. olarak kurulan ve W!ZZ Air olarak stilize edilen Wizz Air, merkezi Budapeşte, Macaristan'da bulunan Macar ultra düşük maliyetli bir havayolu şirketidir. Havayolu, Avrupa çapında birçok şehrin yanı sıra Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki bazı destinasyonlara da hizmet veriyor.

Web Sitesi: wizzair.com

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