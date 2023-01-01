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Wizz Air

Wizz Air

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Yasal olarak Wizz Air Macaristan Ltd. olarak kurulan ve W!ZZ Air olarak stilize edilen Wizz Air, merkezi Budapeşte, Macaristan'da bulunan Macar ultra düşük maliyetli bir havayolu şirketidir. Havayolu, Avrupa çapında birçok şehrin yanı sıra Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki bazı destinasyonlara da hizmet veriyor.

Web Sitesi: wizzair.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wizz Air ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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