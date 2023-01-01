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Kenya Airways Ltd., daha yaygın olarak Kenya Airways olarak bilinir, Kenya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketidir. Şirket, East African Airways'in dağılmasının ardından 1977 yılında kuruldu. Merkez ofisi Embakasi, Nairobi'de olup merkezi Jomo Kenyatta Uluslararası Havaalanı'ndadır.

Web Sitesi: kenya-airways.com

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