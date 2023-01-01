Ryanair DAC, 1984 yılında kurulmuş İrlandalı ultra düşük maliyetli bir havayolu şirketidir. Genel merkezi Swords, Dublin'de olup, ana operasyonel üsleri Dublin ve Londra Stansted havalimanlarındadır. Ryanair Holdings havayolu ailesinin en büyük bölümünü oluşturur ve kardeş havayolları olarak Ryanair UK, Buzz ve Malta Air'e sahiptir. 2016 yılında Ryanair, tarifeli yolcu sayısı açısından Avrupa'nın en büyük bütçeli havayolu şirketiydi ve diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası yolcu taşıdı. Ryanair Grubu, 400'den fazla Boeing 737-800 uçağı işletiyor ve tek bir 737-700, charter uçağı olarak kullanılıyor. bir yedek ve pilot eğitimi için. Havayolu, 1997 yılında Avrupa'da havacılık sektörünün kuralsızlaştırılmasının ve düşük maliyetli iş modelinin başarısının bir sonucu olarak hızlı genişlemesiyle karakterize edilmiştir. Ryanair'in rota ağı Avrupa, Kuzey Afrika (Fas) ve Orta Doğu'da (İsrail, Lübnan ve Ürdün) 40 ülkeye hizmet vermektedir. Şirket, kötü çalışma koşulları, yoğun ekstra ücret kullanımı, kötü müşteri hizmetleri ve kötü müşteri hizmetleri nedeniyle sıklıkla eleştirilmiştir. Ücretsiz tanıtım kazanmak için kasıtlı olarak tartışma yaratma eğilimi.

Web Sitesi: ryanair.com

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