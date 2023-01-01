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SpiceJet

SpiceJet

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SpiceJet, merkezi Gurgaon, Haryana'da bulunan Hintli düşük maliyetli bir havayolu şirketidir. Mart 2019 itibarıyla %13,6 pazar payı ile taşınan iç hat yolcu sayısına göre ülkenin ikinci büyük havayolu şirketidir.

Web Sitesi: spicejet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SpiceJet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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