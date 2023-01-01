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JetSMART olarak stilize edilen JetSmart Airlines SpA, ABD yatırım fonu tarafından oluşturulan ve aynı zamanda ABD havayolu Frontier Airlines, Meksika Volaris ve Macar havayolu Wizz Air'i de kontrol eden LBM Fermin Ithuralde Indigo Partners'ın kurucu ortağı tarafından oluşturulan Güney Amerika ultra düşük maliyetli bir havayolu şirketidir.

Web Sitesi: jetsmart.com

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