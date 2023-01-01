Bentley Motors Limited, İngiliz lüks otomobil ve SUV üreticisi ve pazarlamacısıdır ve 1998'den beri Volkswagen Grubu'nun bir yan kuruluşudur ve 2022'den beri VW'nin premium marka kolu Audi altında birleştirilmiştir. Merkezi İngiltere'nin Crewe kentinde bulunan şirket, Bentley Motors Limited olarak kuruldu. W.O.

Web Sitesi: bentleymotors.com

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