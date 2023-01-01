Maui Jim, Peoria, Illinois merkezli bir Amerikan güneş gözlüğü üreticisidir. 1980 yılında Lahaina, Hawaii'de kurulan şirket, kendi adını taşıyan marka adı altında pazarlanan çok çeşitli güneş gözlükleri tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyor. 2015 yılı itibarıyla dünyanın üçüncü büyük güneş gözlüğü üreticisi konumundaydı. Ekim 2022'de Maui Jim, Kering tarafından satın alındı.

Web Sitesi: mauijim.com

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