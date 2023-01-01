WebCatalog
Maui Jim

Maui Jim

mauijim.com

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Maui Jim, Peoria, Illinois merkezli bir Amerikan güneş gözlüğü üreticisidir. 1980 yılında Lahaina, Hawaii'de kurulan şirket, kendi adını taşıyan marka adı altında pazarlanan çok çeşitli güneş gözlükleri tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyor. 2015 yılı itibarıyla dünyanın üçüncü büyük güneş gözlüğü üreticisi konumundaydı. Ekim 2022'de Maui Jim, Kering tarafından satın alındı.

Web Sitesi: mauijim.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Maui Jim ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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