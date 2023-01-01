Ford Motor Company, merkezi Dearborn, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Amerikalı çok uluslu bir otomobil üreticisidir. Henry Ford tarafından kurulmuş ve 16 Haziran 1903 tarihinde anonim şirket haline gelmiştir. Şirket, Ford markası altında otomobil ve ticari araç, Lincoln lüks markası altında ise lüks otomobil satışı yapmaktadır.

Web Sitesi: ford.com

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