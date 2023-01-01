Halk dilinde Chevy ve resmi olarak General Motors Company'nin Chevrolet Motor Bölümü olarak anılan Chevrolet, Amerikalı üretici General Motors'un bir Amerikan otomobil bölümüdür.

Web Sitesi: chevrolet.com

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