Toyota Motor Corporation, merkezi Toyota City, Aichi, Japonya'da bulunan çok uluslu bir Japon otomotiv üreticisidir. Kiichiro Toyoda tarafından kuruldu ve 28 Ağustos 1937'de kuruldu. Toyota, yılda yaklaşık 10 milyon araç üreten dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biridir.

Web Sitesi: toyota.com

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