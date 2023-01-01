Nissan USA

Nissan Motor Co., Ltd., merkezi Nishi-ku, Yokohama, Japonya'da bulunan çok uluslu bir Japon otomobil üreticisidir. Şirket, araçlarını Nissan, Infiniti ve Datsun markaları altında, Nismo etiketli şirket içi performans ayarlama ürünleriyle satıyor.

Web Sitesi: nissanusa.com

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